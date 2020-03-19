Покупатели квартир в ЖК «Аккорд Smart» требуют признать застройщика Ильгара Гаджиева мошенником

Журналист Олег Лурье выпустил собственное расследование о беглом застройщике Ильгаре Гаджиеве, бросившим в Подмосковье недостроенные жилые комплексы, кредиторов, партнеров и обманутых дольщиков. Как выяснил Лурье, в Европе владелец SDI Group Гаджиев примкнул к опальному олигарху Михаилу Ходорковскому и скрывающемуся от российского и международного правосудия Игорю Биткову, которого подозревают в связи с Уильямом Браудером.

Как ранее писали российские СМИ, дольщики жилищного комплекса «Аккорд Smart» собирают подписи к петиции в свою защиту. Люди, похоже, столкнулись с циничным мошенничеством. Купили жилье в Одинцовском районе Московской области, но ключи от квартир так и не получили. Из 12 домов ЖК «Аккорд Smart», строительство которых планировалось завершить в 2020 году, готовы всего четыре, да и то с грубейшим браком: плитка на фасадах уже отваливается, ремонт мест общего пользования осыпается, окна текут, «картонные» двери рассохлись.

Застройщик объекта – SDI Group Ильгар Гаджиев, который обвиняется в ряде преступлений как в России, так и у себя на родине в Азербайджане, а в настоящее время скрывающийся вместе с семьей в Евросоюзе.

НИ ЧЕЛОВЕКА, НИ МИЛЛИАРДОВ

Обманутые дольщики провели собственное расследование. Выяснилось, что Гаджиев сбежал за границу еще в январе 2019 года. Вместе с деньгами, поскольку в последствии крупных сумм не досчитались не только покупатели квартир, но также поставщики и кредиторы SDI Group, структуры которой помимо ЖК «Аккорд Smart» выступали застройщиками ЖК «Пироговская Ривьера» в подмосковных Мытищах.

«Строить «Пироговскую Ривьеру» Гаджиев начинал совместно с бизнесменом Исаем Захарьяевым, который позже вышел из проекта, но так и не получил деньги за свою долю. Глава SDI Group остался должен бывшему партнеру более 1 млрд рублей, – сообщает Агентство политических новостей. – Еще как минимум миллиард Гаджиев вывел из компании-застройщика «КомфортИнвест». По словам Захарьяева, проведенная аудиторская проверка выявила, что средства выводились с конца 2017 года вплоть по январь 2019-го, ее результаты позже были переданы правоохранительным органам. Также выяснилось, что Ильгар Гаджиев перевел на себя и аффилированных лиц 360 квартир в ЖК «Пироговская Ривьера», из них 70 – некой Екатерине Хаваевой, бывшей чиновнице московского правительства и, по данным СМИ, своей любовнице, еще 50 – Зии Газиеву, владельцу Alcon Development GmbH. Структуру Газиева, зарегистрированную в Германии, Гаджиев выдает за иностранного партнера SDI Group, хотя, по сути, фирма аффилирована с ним и учреждена его земляком – гражданином Азербайджана».

Сегодня ЖК «Пироговская Ривьера» достраивает другой инвестор, а история с Гаджиевым еще не завершена. По факту незаконного присвоения квартир Следственное управление УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве признало компанию «КомфортИнвест» потерпевшей стороной и возбудило уголовное дело по подозрению в мошенничестве и приготовлении к преступлению и покушении на преступление. В Пресненском районном суде Москвы рассматривается дело, направленное на возврат квартир. Впрочем, предметом судебных разбирательств стало еще несколько исков, включая вывод средств Гаджиевым из «Пироговской Ривьеры».

В РОЗЫСКЕ ЗА ПОБОИ

В открытом письме дольщики ЖК «Аккорд Smart» обращают внимание и на другие злоупотребления Ильгара Гаджиева. Например, тот навязывал услуги по отделке помещений и включал их в стоимость в договоры долевого участия. Мелочь? Как сказать... Подобных «мелочей» за бизнесменом не счесть. Всего размер долгов владельца SDI Group, по данным дольщиков, превышают 3 млрд рублей.

«Так, попавшее после прокурорской проверки в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Аккорд спецстрой» задолжало 277 млн рублей. Эта компания строила школу спортивных танцев на территории ВДНХ и не расплатилась с поставщиками: по факту хищения товара и причинения ущерба на сумму 350 млн рублей весной прошлого года СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».

Кроме того, руководитель ООО «Аккорд спецстрой» привлечен к ответственности за невыплату заработной платы – уголовное дело возбуждено в конце октября 2019 года Дорогомиловским межрайонным следственным отделом СУ по ЗАО ГСУ СК РФ. Ранее по той же статье уголовное дело было возбуждено против гендиректора еще одной компании Гаджиева – «Плюс Проджект». В отношении другой структуры бизнесмена – ООО «СДИ» (сейчас ООО «Специализированный Застройщик «СДИ») – проводятся пять прокурорских проверок. Исковые требования составляют в сумме свыше 1,17 млрд рублей».

Критики России могут сказать, что во всем виноваты наши законы. Дескать, противоречивые очень, был бы человек, а дело найдется. Но в биографии Гаджиева Россия – не первая страна, где у него подмоченная репутация. Бизнесмен не въездной и к себе на родину, в Азербайджан, где в отношении него возбуждено как минимум одно уголовное дело. Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана установило, что владелец SDI Group присвоил с 2016 по 2017 год 10 млн долларов США, которые ему давал в долг один из бизнесменов. Капитал Гаджиев якобы привлекал на строительство «Пироговской Ривьеры» и «Аккорд Smart», но факт на лицо: денег кредитору не вернул, да и след денег теряется – на счетах строительной компании их нет. Судя по всему, средства банально переводились на заграничные счета, не исключено, что в Швейцарию, где живет его семья.

Собственно на «черный пиар» на межгосударственном уровне Гаджиев и делает ставку, открыв в Европе некий «Центр по борьбе с корпоративным рейдерством и поддержке прозрачной деятельности в России». Директором этого центра, как пишет Лурье, назначен ставленник Уильяма Браудера Игорь Битков, а публичная активность спонсируется «Открытой Россией» Михаила Ходорковского. Интересно, что директором Битков назначен заочно, поскольку в настоящее время отбывает семилетний тюремный срок в Гватемале, куда был направлен за подделку документов. В России же он обвиняется в банкротстве крупного целлюлозно-бумажного комбината и невыплате кредитов на более чем 6 млрд рублей. «Вот такая антироссийская компания уголовников и международных аферистов поддержала своего коллегу Ильгара Гаджиева, включившись в кампанию по массовой фальсификации реальных событий», – резюмирует Лурье.

В России Гаджиев по своей воле тоже не появится. Оказывается, он в розыске после «разговора» с одним из подрядчиков в стиле 90-х.

«Отдел дознания ОМВД России по району Дорогомилово весной прошлого года возбудил уголовное дело по факту нанесения умышленных телесных повреждений – в подвале офиса принадлежащей ему компании «Аккорд спецстрой» был жестоко избит партнер SDI Group, представитель подрядной организации Замир Индреев. В рамках дела о побоях сам Гаджиев был объявлен в федеральный розыск», – сообщает АПН.

НАКАНУНЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЗРЫВА

Складывается ощущение, что это такой стиль ведения бизнеса. Человек живет одним днем, на репутацию плюет, впрочем, как и на других людей. Еще когда Ильгар Гаджиев работал в России покупатели квартир в ЖК «Аккорд Smart» отмечали, что «застройщик не внушает доверия».

«С ООО «СДИ» судятся разные поставщики. Все дела исключительно за затягивание оплаты за услуги/товары и в пользу истцов», – писали они на интернет-форумах.

За последние годы компания-застройщик и ее «дочки» прошли через сотни судебных разбирательств. Суды массово рассматривают иски банков, инвесторов и поставщиков к структурам владельца SDI Group и к нему лично. Положительных решений множество. Вот только брать с предприятий нечего – владелец их оставил в предбанкротном состоянии. А самого бизнесмена, похоже, не волнуют ни проблемы чужого государства, ни люди, которых он фактически обобрал.

Сами дольщики не скрывают гнева: «это просто надувательство!», «жулики, самые натуральные», «рекомендую обходить стороной любую стройку, где фигурируют слова «СДИ» и «Аккорд», – кипит возмущением интернет. Причем, компании не выполнили обязательства не только перед тысячами граждан, но и перед государством: детские сады, школы, дороги и другие объекты социальной инфраструктуры тоже не построены.

Ситуация с обманутыми Гаджиевым дольщиками грозит перерасти в социальный взрыв, что бежавшему застройщику и его новым покровителям, очевидно, на руку.

Москва, Олег Есипов

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