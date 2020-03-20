В московском регионе снова похолодает

В ближайшие дни в московском регионе снова ожидается похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, возможны снегопады.

«Погода взяла недельный цикл. Вы помните, на прошлой неделе после очень теплой погоды в будние дни на выходных было резкое похолодание: в прошлое воскресенье температура была ниже нормы на 2-3 градуса, лег снег. В эти выходные – повторение ситуации», – цитирует его слова «Интерфакс».

По данным Гидрометцентра, сегодня ночью ожидаются осадки в виде снега, температура в Москве составит -2...-4, по области до -7, ветер порывистый до 15 метров в секунду. В субботу, 21 марта, в области сохранится снежный покров около 1 см. Днем столбики термометров останутся в районе -1...+1.

Воскресенье, 22 марта, ожидается такая же погода. Днем около нуля днем, заметный минус ночью и малооблачная погода.

По словам синоптика, этот погодный режим сохранится и в течение следующей недели: будут морозные и довольно ясные ночи – температура будет опускаться до -7...-10 градусов, днем воздух будет прогреваться до +4, после среды до 7...9 градусов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.03.20

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