В центре Москвы демонтировали памятник маршалу Жукову

В Москве демонтирован памятник маршалу Георгию Жукову, установленный на Манежной площади в 1995 году. Как сообщил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, скульптура отправлена на реставрацию.

«Плановые реставрационные работы были запланированы на март текущего года», – цитирует его слова «Интерфакс».

Емельянов уточнил, что на месте памятника установили временную копию, которая отличается от прежней композиции, но сегодня «в связи с состоянием постамента» и этот «монумент» увезли в мастерскую. «Постамент не столь крепкий, и нужно реставрировать его. Он не выдержит даже временную скульптуру, так что ее тоже снимут. После проведения реконструкции вернем исторический памятник на историческое место. Ни о какой замене памятника маршалу Жукову и не может быть речи», – сообщил Емельянов и добавил, что планируется вернуть памятник на прежнее место к 9 мая.

Памятник Жукову был установлен в 1995 году по указу президента Бориса Ельцина к 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Автором памятника являлся скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев.

Москва, Мария Вяткина

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