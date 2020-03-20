Застрявшими за границей россиянами займется спецгруппа при Росавиации

Росавиация сформировала межведомственную рабочую группу, которая займется вывозом «застрявших» за рубежом граждан РФ. Как сообщили в ведомстве, группу возглавил руководитель Росавиации – первый заместитель министра транспорта Александр Нерадько.

Отмечается, что в целях возвращения россиян на родину члены группы будут в ежедневном режиме проводить переговоры с российскими и иностранными авиакомпаниями, авиационными властями иностранных государств и российскими дипломатами.

«При необходимости, будут подготовлены дополнительные рекомендации российским эксплуатантам, которые оказывают содействие в доставке российских граждан на территорию РФ», – сказали в ведомстве и порекомендовали гражданам по возможности не выезжать в ближайшее время за границу.

Как сообщал «Новый День», в Черногории из-за ограничений, связанных с угрозой коронавируса, застряли более тысячи россиян. Подгорица настаивала на вывозе своих граждан из России в обмен на выезд россиян из Черногории. При этом подразумевалось, что граждан этой балканской страны бесплатно вывезет Россия. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что РФ квалифицирует ситуацию как «беспрецедентную некооперабельность и нежелание вникнуть в суть гуманитарных проблем черногорской стороной». Минувшей ночью российские авиаперевозчики, наконец, начали вывозить россиян на родину.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.03.20

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