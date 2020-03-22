Мисмари предложил Турции забрать трупы своих военных и подбитую технику

Сегодня, 22 марта, боевики так называемого Правительства национального согласия Ливии при поддержке турецких наемников осуществили попытку прорыва через позиции Ливийской национальной армии в районе Айн-Зара. Прорыв не увенчался успехом. Сообщается, что в результате атаки силы ПНС и Турции понесли потери в количестве 19 человек.

После очередной вооружённой провокации со стороны ПНС официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари выступил с обращением к властям Турции, предложив забрать подбитую военную технику и тела погибших турецких солдат.

«Мы просим турецкие власти связаться с нами, чтобы получить обратно БТР и тела погибших внутри него», – заявил Мисмари.

Генерал-майор отметил, что вначале он обратился с таким же предложением к представителям ПНС, однако в ответе ему сообщили, что техника принадлежит Турции, а среди членов экипажа ливийцев не было.

Ранее официальный спикер ЛНА заявил о приверженности армии Халифы Хафтара перемирию. При этом он отметил, что ЛНА поддерживает призыв Организации Объединённых Наций соблюдать режим прекращения огня.

Триполи, Екатерина Попова

Триполи. Другие новости 22.03.20

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