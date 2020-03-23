Мишустин отправил в отставку главу Роскомнадзора

В Роскомнадзоре смена руководства. Согласно распоряжению премьера правительства РФ Михаила Мишустина, от должности по собственному желанию освобождён Александр Жаров. Соответствующее распоряжение размещено на сайте нормативно-правовых актов.

Как ранее сообщали СМИ, наиболее вероятен расклад событий при котором Жаров возглавил холдинг «Газпром-Медиа». РКН же должен возглавить начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов. Однако официального подтверждения данная информация пока не нашла, сообщает РИА «Новый День».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 23.03.20

«Акт был подменен»: в скандале с радиоактивным могильником в Москве всплыли поддельные документы. / Кудрин: Экономический кризис развивается непредсказуемо. / «Застройщики провоцируют…»: Собянина призвали заморозить «протестные стройки» на время коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»