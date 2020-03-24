«Премьер поручил взять на контроль»: проверки работодателей в РФ не отменены из-за коронавируса

Проверки работодателей в сфере соблюдения трудового законодательства продолжатся, на них не распространяется поручение премьер-министра РФ о приостановке всех плановых проверок бизнеса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заместитель министра труда РФ Всеволод Вуколов сегодня на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«В отношении именно трудового законодательства председателем правительства дано поручение взять вопросы на контроль, – отметил Вуколов. – Поэтому все проверки, связанные с нарушением трудового законодательства, будут проводиться. Этот вопрос урегулирован».

При этом чиновник федерального правительства подчеркнул, что переход на удаленную работу не должен никоим образом ущемлять работников. «Когда мы говорим об удаленной работе, мы не говорим о том, что работник перестает получать зарплату», – пояснил он. «Вся бюджетная сфера остается с зарплатой, и мы очень за этим следим», – заверил заместитель министра труда РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.03.20

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