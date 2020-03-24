«Битье по хвостам…»: сенаторы вызывают в Совет Федерации Мишустина и Набиуллину

Правительство РФ рассматривает несколько категорий малого бизнеса для оказания первоочередных мер поддержки – в частности, это гостиничный бизнес, спорт, сфера услуг, туризм и торговля. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил заместитель министра финансов РФ Андрей Иванов сегодня на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. В ответ сенаторы потребовали вызвать в верхнюю палату парламента премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.

Вопрос о мерах поддержки бизнеса в кризисных условиях поднял глава комитета Андрей Кутепов. «Как видит развитие событий в нынешней ситуации Минфин? – поинтересовался он, и тут же прервал замминистра, начавшего рассуждать об окончании периода турбулентности: – Наверное, у кого есть стабильная зарплата, как в министерстве финансов, они и чувствуют себя стабильно. А люди, которые занимаются непосредственно предпринимательской деятельностью, они, наверное, чувствуют себя не очень комфортно». В частности, подчеркнул он, непонятно, как будет бизнес платить налог на имущество.

«Надо максимально обратить внимание на наших предпринимателей. На самом деле мы опаздываем уже недели на три – на месяц с принятием решений, – заявил сенатор. – Если мы сейчас зайдем еще чуть глубже, я боюсь, что обратного пути уже не будет, ситуация очень сложная. Мы видим, как сокращаются транспортные перевозки, пункты общественного питания. А это люди, которые получают заработную плату. Ну, хорошо, 600 [системообразующих] предприятий [получат поддержку]– а все остальное как? Вам не кажется, что надо делать серьезные преференции каждому предприятию?».

По словам замминистра, сейчас рассматривается схема предоставления бизнесу отсрочки по уплате налогов. «Это отложенный частично субсидированный платеж, – пояснил Иванов. – Пока мы видим, что это трехсторонние отношения: заемщик, Банк России и бюджет. В каких объемах и на какие сроки – в текущий момент рассматривается и решается». Все решения правительства по преференциям бизнесу должны быть сбалансированы, сказал он.

«Что значит «сбалансированный», если люди стоят на грани разорения?» – отреагировал Кутепов. «Это значит, что ресурса, которым обладает государство, должно хватить и для предпринимательского сообщества, и для врачей, и для учителей, и для пенсионеров», – заверил заместитель министра финансов РФ.

«Сейчас складывается такая ситуация в регионах, что кто-то борется с коронавирусом, а кто-то не обращает на это внимания, – ответил ему сенатор. – Вот, например, органы налоговой инспекции не особо пока чувствуют, что им рекомендации спускаются в части приостановки».

В ответ Иванов пообещал, что правительство обязательно в ближайшее время выступит со всеми разъяснениями, чтобы бизнес понял, в каком порядке будет предоставляться налоговая отсрочка.

«Как они могут отсрочить, если они закрыты? – возмутился Кутепов. – Они уже не могут платить. Если мы не дадим им сейчас каникулы… Гостиничный бизнес целиком остановился, там нет уже бизнеса. Налог на имущество – самый стратегический налог сейчас, зарплата на втором месте».

«Цена каждого из этих решений составляет несколько сотен миллиардов рублей. Такие цифры значимы как для федерального бюджета, так и для региональных», – ответил замминистра.

На помощь Кутепов пришли члены сенатского комитета. Представитель СФ от Амурской области Иван Абрамов поинтересовался, не пора ли для помощи россиянам распечатать Фонд национального благосостояния. «Это тот случай, практически форс-мажор, – подчеркнул он. – Мы сегодня на территориях видим опасения [населения], начиная от предпринимательского сообщества и заканчивая людьми, которые имеют ипотеку». В ответ Иванов посоветовал не паниковать и не транслировать панику населению.

В ходе дискуссии, уже не требуя ответов на свои вопросы, сенаторы заявили представителю Минфина РФ, что в регионах сложилась новая практика по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости – суды просто отказываются принимать такие заявления к рассмотрению, и для малого бизнеса это усугубляется ситуацией с коронавирусом. В регионах Крайнего Севера и Дальнего Востока под угрозой оказывается малая авиация, поскольку ее востребованность падает – а содержать пилотов и вертолеты нужно.

«По этим точкам обязательно будет принято решение в случае, если ситуация напряжется», – заверил замминистра финансов РФ. «А она не напряглась?», – удивился глава сенатского комитета.

«Министерство финансов, как всегда, опаздывает, – жестко определил томский сенатор Владимир Кравченко. – Никаких антикризисных программ вовремя не было принято. Сейчас, к сожалению, это битье по хвостам».

Кравченко предложил пригласить в Совет Федерации премьер-министра РФ Михаила Мишустина, его первого заместителя Андрея Белоусова, главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину. «Сегодня банки ведут себя жестко по отношению к предприятиям, на реструктуризацию не идут, загоняют предприятия в долги. Предприятия на грани остановки», – пояснил он.

«Я благодарен за откровенный разговор и обязательно доложу о нем в правительство», – пообещал Иванов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.03.20

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