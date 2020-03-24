Представлявшая «Уралхим» в деле «ТоАЗа» адвокат попалась на даче взятки

Некоторым участникам затяжного процесса по делу «Тольяттиазота», представлявшим сторону обвинения, удивительным образом удается избегать строгого наказания за доказанные судом преступления, в том числе и особо тяжкие. Адвокат Евгения Семчукова, участвовавшая на процессе со стороны истца – компании «Уралхим», за дачу взятки представителям правоохранительных органов получила всего лишь крупный штраф. Крайне мягким наказанием отделался и экс-начальник службы безопасности «ТоАЗа» Олег Антошин: за целый букет преступлений в начале февраля суд приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима.

Евгения Семчукова стала фигурантом расследования крупной аферы как подельница бывшего депутата Воронежской облдумы Руслана Лесных, пишет «Коммерсантъ». Замоскворецкий суд столицы уже вынес им приговоры. Лесных за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) получил пять лет колонии, а вот Семчукову наказали всего лишь штрафом в 3 млн рублей. При этом ей вменяли, ни много ни мало, посредничество в даче взятки, а по закону это особо тяжкое преступление. Однако сотрудник коллегии Александра Добровинского, представлявший в прошлом «Уралхим», отделалась удивительно легко, вероятно с учетом признания вины и активного сотрудничества со следствием.

По данным издания, Семчукова дала показания, в том числе, на своего подельника Лесных, полностью отрицавшего свою вину. В материалах дела, которые приводит издание, значится, что ее наняли для помощи в розыске «чекистов» для сбора материалов, спровоцировавших бы уголовное преследование бизнесмена Константина Пономарева с дальнейшим арестом его активов. Предприниматель ранее не поделил с компанией «ИКЕА Мос», российской «дочкой» шведского концерна IKEA, крупную сумму отступных, полученных им в связи с арендой дизель-генераторов. Вернуть деньги адвокаты «ИКЕИ» решили путем поисков и дальнейшего оглашения компромата на Пономарева.

Согласно разработанной схеме, которую описывает газета, Семчукова сначала порекомендовала представлявшему интересы «ИКЕИ» бывшему следователю ФСБ Сергею Ковбасюку своего человека – тренера Эдуарда Саенко. Тот при встрече представился оперативным сотрудником службы собственной безопасности ФСБ. Его «начальником» выступил воронежский депутат Лесных.

По материалам дела, весной 2016 года Ковбасюк и оба афериста несколько недель встречались и обсуждали все нюансы плана. При этом мнимые чекисты добились от Ковбасюка увеличения гонорара до одного миллиона долларов. По результатам расследования удалось выяснить, что Семчукова получила лишь 5 тысяч долларов. Весь миллион Ковбасюк уплатить не успел: создатели схемы привлекли внимание настоящих сотрудников ФСБ.

Напомним, что ранее также связанный с делом «ТоАЗа» экс-начальник службы безопасности предприятия Антошин 3 февраля получил три с половиной года колонии общего режима по обвинению в незаконном хранении оружия (ч. 3 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). По мнению юристов, назначенный Самарским областным судом срок оказался «очень мягким» и был «ниже минимального предела».

Москва, Екатерина Попова

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