«Омертвленные ресурсы»: глава Счетной палаты оценил потери от социальных долгостроев

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал «омертвленными ресурсами» недостроенные социальные объекты в регионах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в своем отчете перед Советом Федерации руководитель контрольного ведомства сообщил, что в стране насчитываются тысячи таких объектов.

«В стране 9 тысяч проблемных объектов, включая 3 260 объектов-долгостроев, когда стройка ведется более 5 лет, – сказал глава Счетной палаты. – 5 600 объектов долгостроев, когда строительство не ведется более полугода, из них 1 400 объектов на сумму 137 млрд рублей. Это социальные объекты в регионах, которые не достроены».

По словам главы контрольного ведомства, речь идет о новых школах, поликлиниках, стадионах, объектах культуры, сроки сдачи которых сорваны. «Когда мы принимаем новые решения, новые обязательства, новую федеральную инвестиционную программу, мы должны задуматься – а почему мы не достроили, бросили, и вообще из нашего внимания выпали недостроенные объекты? Это омертвленные ресурсы, которые когда-то в виде налогов поступили от наших граждан», – констатировал Кудрин.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который курирует строительную отрасль, провел по этой теме совещание с регионами, отметил Кудрин. Сейчас в ряде субъектов Федерации принимаются планы работы с незавершенными объектами, при этом часть из них, очевидно, достроена уже не будет из-за потери необходимых качеств, и пойдет под списание, уточнил глава Счетной палаты.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.03.20

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