«Коронавирусные каникулы» в Москве: синоптики предупредили о похолодании

Теплая погода, установившаяся сейчас в московском регионе, изменится в начале следующей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, «коронавирусные каникулы» в столице окажутся холодными.

По данным синоптиков, в пятницу, 27 марта, воздух прогреется до 11…13° в Москве, и 9…14° в Подмосковье. Осадков не прогнозируется.

В субботу, 28 марта, днем ожидается до 15°. В воскресенье, 29 марта, температура воздуха будет такой же, как и накануне, но местами возможен небольшой дождь.

В понедельник, 30 марта, небо затянется тучами, возможны умеренные осадки, а температура не поднимется выше -1…+4° в течение суток. Во вторник, 31 марта, местами пройдет небольшой снег. Ночью столбик термометра упадет до -7…-2°, а днем потеплеет лишь до -1…+4°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.03.20

Автостоянки любят счет: власти Москвы не сделают парковки бесплатными на время коронавирусных «каникул». / Путину придется выступать перед нацией второй раз: пока объявлены полумеры. / Представитель ВОЗ: России не нужен карантин по коронавирусу. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»