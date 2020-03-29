В России разработали препарат от коронавируса нового типа

Российские исследователи заявляют об изобретении препарата от коронавируса. Федеральное медико-биологическое агенство разработала препарат на основе противомалярийного препарата мефлохина.

Как сообщает пресс-служба агенства, научно-производственный центр «Фармзащита» разработал схему лечения с учетом китайского и французского опыта.

Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легких.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 29.03.20

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