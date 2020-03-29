«Это отчаянный шаг»: Малькевич о возможном побеге российских социологов из ливийских застенков

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), член Общественной палаты России Александр Малькевич в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) оценил шансы вернуться в Россию одного из вероятно сбежавших социологов ФЗНЦ из частной ливийской тюрьмы «Митига».

Заключенным представилась возможность побега, когда их надзиратели вынуждены были спрятаться на время обстрела, и узники своим шансом воспользовались. Согласно сообщениям в местных соцсетях, среди бежавших был «русский». Предположительно, им мог оказаться один из российских социологов, с мая 2019 года томящихся в неофициальной триполитанской тюрьме «Митига» – Максим Шугалей или Самер Суэйфан.

Александр Малькевич выразил надежду, что сбежавшему пленнику удастся выбраться из Ливии, несмотря на весь ужас и неразбериху, которые творятся в стране – у ученых должны были остаться какие-то связи, знакомства, ведь они проводили в Ливии социологические исследования. Эти люди, по мнению Малькевича, могут дать россиянам приют и оказать помощь.

Сам глава ФЗНЦ в настоящее время поднимает все свои контакты в Северной Африке, пытаясь выяснить судьбу вероятных беглецов. В этом ему активно помогают коллеги. Если удастся добыть информацию, можно будет организовать оперативную помощь.

По оценке Александра Малькевича, в «Митиге» порядка 3000 узников, однако даже угроза эпидемии коронавируса не может вынудить нелегитимные триполитанские власти выпустить часть заключенных. Вместо этого правительство Сарраджа предпочло максимально закрыться от любых контактов. Тем же заняты и его представители в ливийском посольстве в Москве. Малькевич считает, что эту дипмиссию необходимо закрыть, так как она не выполняет свою функцию и не работает с запросами россиян, а кроме того, представляет нелегитимные структуры в Ливии.

Напомним, российских ученых, проводящих социсследования в Ливии, боевики террористической группировки RADA похитили в мае 2019 года. С тех пор их удерживали в тюрьме «Митига» на территории одноименного аэродрома в Триполи. За почти 11 месяцев нашим согражданам так и не предъявили никаких обвинений.

Москва. Другие новости 29.03.20

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