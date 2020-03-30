В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

Сегодня в Москве объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении МЧС, сегодня ожидается похолодание, которое будет сопровождаться мокрым снегом и порывистым ветром.

В ближайшее время возможен дождь, переходящий в мокрый снег, сильная гололедица. северный ветер с порывами до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха опустится ниже нуля.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня столбик термометра может опуститься до -1°. Во вторник, 31 марта, местами возможен небольшой снег. Ночью похолодает до -7…-2°, а днем потеплеет лишь до -1…+4°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.03.20

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