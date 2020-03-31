Москва переживает «арктическое вторжение»

В московском регионе продлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, ненастье может продлиться до вечера сегодняшнего дня.

По данным ведомства, сегодня до 18 часов вечера в городе ожидается снег, местами метель, усиление северного ветра с порывами 12-17 метров в секунду, возможна гололедица.

В связи с этим москвичей просят обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям следует значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих машин и паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Как отмечает центр погоды «Фобос», столица переживает одно из самых мощных за последнее время арктических вторжений. Коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности.

В Москве сегодня температура воздуха будет колебаться около 0°. Однако, по прогнозу метеорологов, с началом апреля в столице начнется потепление. Осадки перейдут в дожди, и в конце недели температура повысится до +7...+9°.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что тепло в регион вернется в четверг. В пятницу и субботу ожидается 8-10 °, но ночью сохранится отрицательная температура.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.03.20

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