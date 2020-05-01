На «Рыбоконсервном заводе №7» рассказали о работе на производстве, опровергнув вброс СМИ о плохих консервах

В Telegram-канале издания Readovka ранее были опубликованы фотографии якобы некачественной консервированной скумбрии. Рыбные консервы находились в продуктовом наборе одного из учеников московской школы №1206. Соответствующие кадры предоставила мать ученика.

Редакция Readovka обвинила комбинат питания «Школьник-ЮЗ» в поставках некачественной продукции, не проверив ни информацию, ни соответствие товара международным стандартам. Представители компании обратились в редакцию с требованием опровергнуть ложную информацию. В письменном виде специалисты комбината питания пояснили, что они временно не оказывают образовательным учреждениям услуги по организации питания и обеспечению питьевого режима. Более того, каких-либо договоров на поставку продуктовых наборов не осуществлялось.

Одним из главных моментов в письме, опровергающим претензии Readovka, стало упоминание того факта, что рыба полностью соответствовала государственным стандартам, международным и санитарным нормам.

Здесь важно отметить, что пункт 19 Технического регламента Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» обязывает рыбопромышленные организации исследовать всю пищевую продукцию аквакультуры на содержание паразитов. В случае обнаружения опасных для здоровья живых организмов, уловы подвергаются обезвреживанию.

Продукция проходит процедуру термообработки до температуры не более -20°C на срок не менее 24 часов либо не выше -35°C на срок не менее 15 часов. После этого рыба считается безопасной.

Для большей достоверности журналисты обратились к директору «Рыбоконсервного завода № 7» Олегу Порозову. Он детально объяснил, через какие процедуры проходит рыбная продукция, и почему рыба на заводе полностью соответствует нормативным требованиям. «Рыба отлавливается, а потом поставляется на предприятие, проходя через ряд процедур на каждом этапе, включая контроль и все остальное. Начиная от открытия районов промысла, выдачи разрешений судам и прочего. Это очень длинная цепочка», – рассказывает Порозов.

Комментируя информацию о том, что пунктом 3.3.9 ГОСТ 20057-96 «Рыба океанического промысла мороженая. Технические условия» предусматривается норма по количеству неопасных для людей неживых гельминтов, их личинок, паразитов и паразитических поражений, специалист отметил, что конкретное ведомство на своем этапе отвечает за продукцию, с которой идет работа.

«Одни ловят ее, другие потом замораживают и транспортируют. Хранят при определенных температурах определенное время. За холодильниками тщательно следят, как хранится и так далее. Все это опять же большая цепочка. На каждом этапе рыбная продукция проходит через ряд процедур, однако даже если в рыбе что-то находят, это не значит, что она пропащая. Ни в коем случае», – добавил он.

Еще одной мерой, призванной исключить выживание любых потенциально опасных микроорганизмов в выловленной рыбе, является обработка сырья методом варки при температуре в 115 градусов. Однако Readovka такие детали в расчет не берет, ведь вопросы, связанные с соответствием рыбных консервов стандартам качества, требуют глубокого погружения.

В этом плане интервью Олега Порозова является показательным. Оно позволило в очередной раз предметно опровергнуть голословные заявления не самых образованных представителей СМИ о получении некачественной рыбной продукции конечным потребителем.

Москва, Екатерина Попова

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