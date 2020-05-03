Режиссер «Шугалея» Денис Нейманд рассказал подробности о съемочном процессе

1 мая на федеральном телеканале НТВ состоялась премьера остросюжетного боевика «Шугалей». Сценарий картины написан на основе реальной истории российских социологов, незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме. Режиссер ленты Денис Нейманд рассказал о своей работе и целях, которые стояли перед создателями фильма.

Кадр из кинофильма «Шугалей»

Денис Нейманд отметил, что фильм «Шугалей», в первую очередь, рассказывает историю живого человека, которого можно спасти прямо сейчас. В практике кино это является редчайшим случаем.

До начала работы над проектом режиссер практически ничего не знал о похищении Максима Шугалея и Самера Суйфана. Ознакомившись с историей социологов, он почувствовал сострадание и сопереживание к ученым, выполняющим столь опасную и важную работу. «Я преклоняюсь перед их смелостью и профессионализмом», – рассказал Нейманд.

Режиссер отметил, что ему приходилось бывать в горячих точках, поэтому он понимает в каких тяжелых условиях Максим и Самер проводили социологическое исследование. Сейчас в североафриканском государстве весьма сложная политическая обстановка, но картина посвящена не только ей, но и конкретной ситуации, в которую попали наши соотечественники. Несмотря на это, авторам удалось достаточно точно передать атмосферу жизни в стране, где власть находится в руках террористов. В этом им помогли материалы самого Шугалея. Нейманд убежден, что кино должно затрагивать разные темы, в том числе рассказывать о распространении терроризма.

Режиссер вспоминает, что команда очень торопилась со съемками фильма. Ведь проделанная работа реально может помочь социологам, находящимся в «Митиге». Оценивая результаты работы съемочной группы, Нейманд отметил, что фильм «Шугалей» удалось сделать за два месяца, многим людям из сферы кинопроизводства это может показаться нереальным. К тому же, съемки велись в двух странах. Уложиться в столь короткий срок удалось благодаря большому опыту, внутренней мобилизации и поддержке продюсеров, выступавших в качестве членов съемочной группы.

Режиссер считает, что поддержка соотечественников и взаимопомощь – залог здорового общества и развития любви к Родине. «Любовь к Родине – это помощь своим людям. Не просто слова, а именно действие: сопереживание, сотрудничество», – сказал он. Именно в этом и заключается главная идея «Шугалея».

Нейманд твердо уверен, что необходимо сделать все возможное, чтобы освободить Максима и Самера. Их возвращение домой было бы хорошим продолжением кинокартины, убежден режиссер.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 03.05.20

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