Коронавирус не спасет российских спортсменов от допинг-тестов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с конца мая возобновит допинг-тестирование спортсменов: кто попытается избежать анализов, прикрывшись пандемией коронавируса, ждет ответственность. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, тестирование возобновится в третьей декаде мая.

«Принято решение: мы продолжаем работу по тестированию, подходим к этому взвешенно, избирательно и сфокусировано. У нас есть модель тестирования в этих сложных условиях, мы отработали эту машину. Сейчас мы ждем последние рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA), они будут со дня на день. И мы начинаем работу с третьей декады мая», – сказал Ганус.

При этом он уточнил, что РУСАДА будет строго следить, чтобы спортсмены не использовали коронавирус как предлог, чтобы избежать допинг-тестов. «Мы направляли свои письма федерациям, чтобы они предоставляли документы – обоснования, почему они не могут быть протестированы. Это ответственность федераций. Мы будем строго реагировать на ситуации, когда спортсмены той или иной федерации будут избегать или уклоняться от тестирования», – сказал Ганус.

Как пояснила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, уже подготовлен образец документа, который позволит спортсмену не сдавать допинг-тест, если он действительно заболел коронавирусом. «Он подписывается главным санитарным врачом субъекта Федерации. Мы своих инспекторов обеспечим образцом настоящих документов. Поэтому, если спортсмен будет недобросовестно использовать общую ситуацию, чтобы избежать тестирования, за каждое слово и поступок он будет нести ответственность», – заключила Пахноцкая.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.05.20

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