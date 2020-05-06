Парки и скверы откроют последними: глава Роспотребнадзора обозначила этапы снятия ограничений

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о проекте снятия коронавирусных ограничений, который был разработан по поручению главы государства. По ее словам, парки и скверы будут отрыты только на последнем этапе, а первым станет разрешение на прогулку с детьми и занятия спортом на открытых пространствах.

О разработке проекта методических рекомендаций для поэтапного снятия противоэпидемических ограничений Попова доложила сегодня на совещании у президента РФ Владимира Путина. «Своевременные меры позволили нам задержать развитие эпидемии в России на два месяца и детально изучить опыт разных стран при снятии ограничительных мероприятий», – сообщила глава Роспотребнадзора, назвав ситуацию в России уникальной в силу особенностей страны. «В ряде регионов темпы прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не превышают 3%», – пояснила Попова.

По ее словам, методические рекомендации предусматривают три этапа, в рамках которых региональные власти должны будут принимать собственные решения о снятии либо продлении ограничений, исходя из основной цели – сохранения здоровья граждан. В частности, власти субъектов РФ должны будут оценить темпы прироста заболеваемости, свободный коечный фонд, показатели охвата тестированием – чтобы понимать, насколько широко распространена инфекция. Эти показатели должны оцениваться ретроспективно, за одну или две недели.

По словам Поповой, самоизоляция позволила сгладить пики заболеваемости и избежать взрывного роста новых случаев заражения. «На каждом этапе предполагается расширение перечня общественных пространств, где люди будут контактировать между собой, – сообщила главный санитарный врач. – На первом этапе будут возможны занятия физкультурой и спортом на открытых пространствах, прогулки с детьми, работа объектов сферы торговли и услуг ограниченной площади и с соблюдением социальной дистанции».

На втором этапе россиянам разрешат гулять по лицам с членами семьи, позволят открыться объектам сферы торговли и услуг большей площади, но с ограничением количества одновременно обслуживаемых посетителей. В этот же период должны будут открыться образовательные организации.

«На третьем этапе мы предполагаем, что начнут работу места отдыха населения, то есть парки и скверы, с соблюдением социального дистанцирования, – заявила Попова. – Предприятия сферы торговли и услуг без ограничения площади и числа одновременно обслуживаемых посетителей, предприятия сферы услуг, гостиницы и предприятия общественного питания».

Решения о поэтапном снятии ограничений будет принимать глава региона и при осложнении эпидситуации они могут быть возобновлены, подчеркнула Попова.

По ее словам, работа масштабных строек не грозит заражением рабочим, поскольку «их работа была выстроена при строгом соблюдении всех рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции».

В ближайшую неделю самое главное – сохранить «тот позитивный тренд, который уже намечен в целом ряде регионов», заключила главный санитарный врач РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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