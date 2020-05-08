Московский регион зальют дожди

В московском регионе установилась прохладная дождливая погода, которая задержится почти на неделю. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в дневные часы воздух все же будет прогреваться до 15-16 градусов.

В субботу, 9 мая, местами ожидается умеренный кратковременный дождь. Ночью в Москве 6…8°, по области 5…10°. Днем при умеренном северном ветре в столице 13…15°, в Подмосковье 11…16°.

В воскресенье, 10 мая, вновь возможен местами небольшой кратковременный дождь. Ночью в столице 6…8°, по области 3…8°. Днем в Москве 17…19°, в Подмосковье 15…20°. При этом порывы северо-западного ветра местами могут достигать 15 метров в секунду.

В понедельник, 11 мая, вероятность дождя будет незначительной. Ночь еще будет прохладной, а вот днем термометры покажут в Москве 19…21°, в Подмосковье 17…22°.

Во вторник, 12 мая, очередной циклон, проходящий севернее, распространит свое влияние и на столичный регион. Он принесет дождь, ночью станет теплее, до 7…12°, днем будет 15…20°. Но, как отмечают синоптики, это тепло окажется кратковременным.

В среду, 13 мая, опять временами ожидается дождь. Ночью в столичном регионе 2…7°, днем всего лишь 9...14°.

По предварительным прогнозам, следующие два дня тоже будут прохладными, с северным ветром и небольшими дождями. Ночью наиболее вероятные значения температуры от 1 до 6°, днем 9…14°.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.05.20

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