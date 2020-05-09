Похолодает: в Москву вернется апрельская погода

На следующей неделе в московском регионе ожидается похолодание. Как сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, днем прогнозируется до 9 – 14 градусов, ночью – до 4 – 5 градусов.

«12 мая будет достаточно необычным днем. Сначала теплые воздушные массы принесут в Москву хорошую, летнюю погоду, температура поднимется до плюс 26 градусов. А во второй половине дня воздушные потоки сменятся на северные. И уже на следующий день температура опустится на 10-12 градусов», – пояснил Вильфанд.

По его словам, 13 мая днем в столичном регионе температура опустится до плюс 9 – 14 градусов, ночью – до плюс 4 – 5. В последующие несколько дней сохранится температурный фон ниже климатической нормы на 4 – 5 градусов. «Мы вернемся в апрель», – заключил синоптик.

Москва, Светлана Антонова

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