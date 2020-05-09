В центре Москвы задержаны депутаты от КПРФ

В Москве задежаны депутаты от КПРФ после праздничного шествия со стягами Победы на Пушкинской площади. Как сообщил помощник депутата Госдумы Валерия Рашкина Кирилл Охапкин, акция проходила с соблюдением социальной дистанции, масочного режима.

Пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов уточнил, что в числе задержанных оказались депутаты столичного парламента Николай Зубрилин, Павел Тарасов, Виктор Максимов, Олег Шереметьев и еще несколько человек.

По предварительной информации, в общей сложности было задержано порядка десяти человек.

Москва, Светлана Антонова

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