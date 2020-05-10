Если вдруг не хватило: в России до конца года будут ещё два «длинных» праздника

до конца года россиян ждет ещё пара длинных праздников.

Согласно Трудовому кодексу, 12 июня, когда отмечается День России, является в стране праздничным нерабочим днем. В текущем году этот день выпадает на пятницу. Таким образом, отдыхать в июне придется три дня.

Еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре и связан с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября. В 2020 году он выпадает на среду и «разбивает» рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября, сообщает РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.05.20

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