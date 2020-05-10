В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В московском регионе объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Как говорится в сообщении подмосковного главка МЧС, ожидается местами усиление северо-западного ветра с порывами 12-17 метров в секунду.

Согласно прогнозу «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», штормовое предупреждение действует с 11:30 до 21:00.

По данным Гидрометцентра России, сегодня в столичном регионе ожидается местами дождь, а дневная температура воздуха может подняться до 18 градусов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.05.20

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