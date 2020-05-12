В московском регионе ожидается резкое похолодание

В московском регионе ожидается резкое изменение погоды – в ночь на среду даже может пройти мокрый снег. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в течение недели значения средней суточной температуры будут отставать от нормы почти на 5°.

В среду, 13 мая, прогнозируется дождь, на западе области местами с мокрым снегом, местами гроза. Ночью температура понизится в Москве до 3…5°, по области до 1…6°. Ветер будет западным, северо-западным с порывами 16-21 метров в секунду. Днем термометры покажут всего лишь 9…11° в Москве и 7…12° в Подмосковье.

В последующие дни, вплоть до пятницы, ожидаются дожди, а температура воздуха не превысит 16 градусов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 12.05.20

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