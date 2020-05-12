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Вторник, 12 мая 2020, 16:05 мск

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Пресс-секретарь Путина подхватил коронавирус

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подхватил коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на личную беседу с Песковым. Другие подробности пока не сообщаются.
Добавим, известно, что Covid-19 диагностирован у премьер-министра Михаила Мишустина, министра культуры Ольги Любимовой, главы минстроя Владимира Якушева и других федеральных чиновников.

Москва, Елена Иванова

Москва. Другие новости 12.05.20

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