ФАС проверила «100 дней без процентов» от «Альфа-банка»: потребителей вводят в заблуждение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушение антимонопольного законодательства в действиях «Альфа-банка». Как говорится в официальном сообщении ведомства, информация об условиях использования кредитной карты «100 дней без процентов» может вводить потребителей в заблуждение, является не полной и противоречит действующим тарифам банка.

В ходе проверки ФАС выявила применение неединообразного подхода при раскрытии сведений об отдельных условиях функционирования беспроцентного периода кредитной карты «100 дней без процентов». «Так, АО «АЛЬФА-БАНК» делало акценты на необходимости успеть погасить всю задолженность в рамках 100 дней льготного периода в качестве ключевого требования, исполнение которого заемщиком позволяет пользоваться заемными средствами без процентов. При этом банк не раскрывал в полной мере условия о необходимости своевременного внесения минимальных платежей, а также негативные последствия соответствующей просрочки. Такой подход мог привести к формированию ложного впечатления о том, что несвоевременное внесение минимальных платежей приведет только к прекращению беспроцентного периода. Однако в действительности это влекло за собой и начисления процентов за пользование кредитными средствами с первого дня беспроцентного периода. Таким образом потребитель, просрочив оплату минимального платежа в любой из декларируемых банком 100 дней беспроцентного периода, был вынужден оплачивать проценты по кредиту, начисленные с первого дня предоставления услуги», – обратила внимание антимонопольная служба.

В Фас также уточнили, что подобное неединообразие было выявлено как в отношении информации, размещаемой на сайте банка, так и в типовых формах договора на выдачу кредитной карты. Кроме того, ФАС установила, что сведения о минимальной стоимости годового обслуживания кредитной карты «100 дней без процентов», размещаемые на сайте банка, являлись несоответствующими тарифам банка в отношении новых клиентов, оформляющих такие карты.

«Таким образом, в действия АО «АЛЬФА-БАНК», выразившихся во введении в заблуждение потенциальных потребителей, были выявлены признаки нарушения статьи 14.2 Закона о защите конкуренции», – подчеркивает ФАС.

«В соответствии с выданным службой предупреждением банку необходимо раскрыть на своем сайте сведения о полных условиях кредитной карты «100 дней без процентов», привести их к единообразному способу подачи информации, а также внести необходимые изменения в типовые формы договоров. АО «АЛЬФА-БАНК» также должно уведомить клиентов, оформивших соответствующие банковские продукты ранее, о таких условиях», – пояснил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров.

В ведомстве уточнили, что предупреждение, выданное ведомством 7 мая, подлежит исполнению в течение 30 календарных дней с момента его получения банком.

Москва, Светлана Антонова

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