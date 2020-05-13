«Творческий» подход чиновников: в Госдуме подтвердили, что не все врачи получают президентские выплаты

Комитет Госдумы по контролю и регламенту предложил Счетной палате провести доскональную проверку выплаты врачам и медработникам всех обещанных им надбавок за работу с коронавирусными больными. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня сообщила глава думского комитета Ольга Савастьянова в ходе парламентского часа в нижней палате парламента.

Комитет по контролю и регламенту Госдумы провел мониторинг «антикоронавирусных мер» в 14 субъектах РФ и отметил нехватку ресурсов при выполнении мероприятий по борьбе с коронавирусом. При этом зафиксирована «необоснованная разность одних и тех же законов и решений, которые предоставляют абсолютно разные возможности для наших граждан», уточнила Савастьянова.

В качестве примера депутат привела ситуацию с зарплатой врачам. «Два постановления правительства РФ, определены финансы, разработан единый порядок Минздравом, но далеко не все – и об этом говорил президент РФ – не все медицинские работники и те, кто имеет право на эти доплаты, получили эти средства, – констатировала Савастьянова. – Не получили именно в силу «творческих» ограничений, которые разработаны в регионах, и которые не предусмотрены ни одним федеральным решением».

Глава думского комитета подчеркнула, что эта ситуация требует дополнительного анализа. «Мы можем предложить Счетной палате провести отдельный мониторинг по заработной плате, чтобы все средства дошли до медицинских работников», – сказала депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 13.05.20

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