Telegram-каналы доказали героизм ЧВК «Вагнера», разоблачив «диванных критиков»

Крупнейшие военно-патриотические Telegram-каналы подтвердили, что бойцы ЧВК «Вагнера» – настоящие герои, жестко отреагировав на критику в адрес российских добровольцев. Такое мнение высказали админы таких проектов как Reverse side of the medal, Astra Militarum, Daily War и «Владлен Татарский».

Писатель и главный редактор русской редакции журнала Esquire Сергей Минаев вновь назвал ЧВК «Вагнера» героями нашего времени. Об этом он сказал, отвечая на вопрос телеведущей Тины Канделаки во время совместного эфира.

«Когда в жизнь вернулась настоящая кровь – война на Украине и большая международная политика, появились люди, которые любят свое дело. Это вполне себе герои нашего времени», – говорит писатель о бойцах ЧВК «Вагнера».

Напомним, что ранее в марте Минаев уже называл ЧВК «Вагнера» героями на встрече со студентами Финансового университета при правительстве РФ.

«Я случайно попал на сообщество людей, которые воюют в ЧВК. Там бездна своих собственных смыслов, свой мир. Там реально есть люди нашего времени. Видно, что это не заказные публикации. Рассказывается, как кто-то попал в засаду или видел работу вертолетов. Это суперкруто читать. Не знаю, будут ли такие истории героев востребованы широкому кругу зрителей, но, слава богу, менеджер и хипстер – теперь не герои», – говорил Сергей Минаев.

Необоснованная критика

Авторы Telegram-канала «За Державу обидно...» раскритиковали мнение Минаева о том, что сотрудники ЧВК «Вагнера» являются героями.

«Так не долго докатится и до героизации гастарбайтеров из средней Азии, с обоснованием примерно: «эти невыносимо мужественные люди отправляются за тысячи километров в незнакомую страну, за деньги строить чужие дома. Вы только себе представьте – приезжают в нашу страну чтобы созидать, а взамен не берут ничего, кроме денег!», – написал автор Telegram-канала «За Державу обидно…».

Reverse Side of the Medal

Первыми на необоснованную критику «диванных аналитиков» в адрес ЧВК «Вагнера» ответили авторы Telegram-канала Reverse Side of the Medal (RSOTM).

«Наши поедут в большинстве туда, где совпадают их идеологические устои, а потом уже заплаченная сумма за проделанную работу. Сравнить человека, защищающего национальные интересы ценой своей жизни с гастарбайтером, ну это вообще верх обремененности черепной коробки.

Забегу вперед и сразу предвижу вопрос, что мол с Сирией понятно, национальные интересы есть, а что российские солдаты удачи делают ещё в дюжине стран по всему миру? Примерно тоже самое, что там делают другие российские специалисты разных силовых блоков. Не важно каких и где. Опрометчиво думать, что кто-то в России даст просто так отправлять своих граждан на боевые действия, где нет прямой выгоды для интересов государства», – говорится в публикации RSOTM.

Astra Militarum

В защиту «вагнеровцев» выступил и Telegram-канал Astra Militarum. Автор заметил, что ЧВК «Вагнера» являются наследниками великой истории русских добровольцев, в разные века защищавших интересы нашей страны на дальних рубежах.

«Наши воевали за независимость Греции, входили в состав «тысячи» Гарибальди. Наши воевали добровольцами в Сербии против турок в 1876 году. И это – только самые крупные моменты, а так наши были по всему миру», – отмечает Astra Militarum.

Daily War

Следом в поддержку русских бойцов высказалась редакция Telegram-канала Daily War, заметив, что RSOTM разложил по полочкам комментарий весьма странного пассажира телеги.

«Я лишь отмечу, что изначально реагировать на слова странного типа не надо было. В своих ранних рассуждениях он топит за основателя батальона ДНР «Спарта» Моторолу, как за пример порядочного русского человека. Отправившегося на территорию чужой страны, решать задачи собственной. А питался Арсен, вероятно, воздухом или жил на скопленные сбережения бывшего сотрудника автомойки?

Арсен Павлов – Герой. Без сомнения. А вот бойцы ЧВК, многие из которых, кстати, тоже прошли конфликт в Донбассе, почему-то стали для данного персонажа «наемниками» и вообще непонятно кем», – считает Daily War.

Владлен Татарский

Поддержал позицию RSOT также ополченец ЛНР Владлен Татарский. По его мнению, объяснять все это и вовсе не следовало.

«Любой взрослый мужчина понимает, что ни одно ЧВК в мире не действует против интересов того государства, где оно создано и базируется.

Интересно, что разные либерасты и ура-патриоты в этом вопросе занимают одну позицию. Это ещё раз подтверждает, что у них одно и то же психическое отклонение», – написал Татарский в своем Telegram-канале.

Напомним, по информации СМИ, бойцы ЧВК «Вагнера» вместе с ополченцами и другими добровольцами участвовали в защите мирного населения Донбасса в ходе гражданской войны на Украине. Кроме этого, по данным из открытых источников, «вагнеровцы» внесли существенный вклад в победу над запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 14.05.20

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