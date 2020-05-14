Каждый сам за себя: короновирус запускает новую волну экономических войн

Короновирусный кризис спровоцирует новую волну экономических войн, в которых государства окажутся в ситуации «каждый сам за себя». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал политолог, руководитель проектов «Германо-российского форума» Александр Рар, выступая на заседании научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«Я боюсь, что нас ждут экономические войны. Америка уже начинает войну против Китая. Нынешние конфликты могут только усилиться. Коронавирус стал катализатором многих процессов. Будет и война технологий между Америкой и Китаем. Становится все понятнее, что эти два гиганта будут пытаться захватить технологическое производство и фактически контролировать мир», – полагает Рар.

Эксперт обратил внимание, что США и ЕС пытаются ослабить Азию, забрав производство на свою территорию. «Но есть и обратная тенденция – Азия пытается свое производство концентрировать у себя. Это будет такое двухблоковое состояние мировой экономики. Глобализация останется, но будет другой», – отметил он, уточнив, что эта ситуация повлечет негативные последствия для других стран, в том числе России, Индии.

Как считает эксперт, экономические войны становятся особенно опасными, учитывая медицинский характер кризиса, затрагивающего жизни людей. «Каждая страна будет пытаться спасти себя. Мы видим, как американцы пытаются скупать фирмы, которые привозят вакцины. Тут споры тоже последуют…» – уверен Рар.

Он также отметил, что большинство мировых организаций и объединений сейчас рассыпаются на глазах. «Я не вижу будущего мировой торговой организации, куда всех загнали, но которая уже ничего не решает. Я не вижу будущего большой «семерки», скорее мы должны говорить о «двадцатке». Плачевные роли ООН и Европейского союза, которые ничего не смогли сделать во время кризиса», – констатировал политолог.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.05.20

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