Москву ждут дождливые выходные и ночные заморозки

В Москве сохранится холодная и дождливая погода, как минимум, до середины следующей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха ожидается ниже нормы на 4°.

В ночь на субботу, 16 мая, температура опустится до 0…5°, местами возможны заморозки до -2°. Днем возможны небольшие дожди. Днем в Москве ожидается 15°, в Подмосковье – 12…17° при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

В воскресенье, 17 мая, также ожидается пасмурная погода, временами дождь. Столбик термометра будет колебаться от 14 до 16°. Возможен порывистый ветер до 18 метров в секунду.

Синоптики обращают внимание, что начало новой недели не принесет изменений. Только во вторник, 19 мая, воздух может прогреться до 17° и выглянет солнце. 20 и 21 мая дожди продолжатся, но температура будет колебаться в пределах 10-17°.

Как сообщал «Новый День», теплая погода в столичном регионе ожидается только после 25 мая.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.05.20

«Как аукнутся майские праздники…»: Собянин назвал возможный срок смягчения коронавирусных ограничений. / Российский бизнес назвал главные сложности в условиях самоизоляции. / В РКК «Энергия» сменится руководитель. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»