Прогноз неблагоприятный: лето снова будет богатым на лесные пожары

В России 2020 год может стать особенно «жарким» на лесные пожары: уже сейчас в 55 регионах введен особый противопожарный режим, а в Забайкальском крае объявлена чрезвычайная ситуация. Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Сергей Аноприенко заявил, что обстановка с лесными пожарами в этом году снова неблагоприятная.

«По данным Росгидромета предстоящий летний пожароопасный сезон и погодные условия предполагают вхождение этого года в пятерку (лидеров) по температурным рекордам за всю историю наблюдений. Обещают жаркий год», – предупредил Аноприенко, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве.

Начальник Авиалесоохраны Николай Кривошеев также считает, что обстановка с лесными пожарами будет напряженной. «Первую фазу (весеннюю) лесных пожаров мы прошли, но расслабляться не стоит. Летняя фаза будет усилена грозовыми ударами, удаленностью и труднодоступностью пожаров. По нашим прогнозам, в ряде субъектов РФ будет складываться непростая ситуация и в июне, и в июле. В основном, речь идет об Иркутске, Красноярске и территории Якутии. Им мы будем удалять больше внимания», – отметил он.

По его словам, с начала текущего года на территории России возникло 5 тысяч 64 лесных пожара на площади чуть более 750 тысяч гектаров. «По сравнению с прошлым годом отмечается увеличение числа пожаров, но по площади показатели ниже», – отметил Кривошеев.

Глава Рослесхоза со своей стороны уточнил, что ситуация с лесными пожарами стала ухудшаться с конца марта-начала апреля. «Возможно, это было связано с тем, что люди по-своему протрактовали дни, которые были объявлены нерабочими, и самоизолировались на природе. Часть их них проигнорировала правила пожарной безопасности на прилегающих к лесу территориях. Потому мы получили прирост числа термоточек и пожаров. От всей площади, пройденной огнём, на лесные пожары приходится 17%, остальное – ландшафтные пожары», – пояснил Аноприенко.

По его словам, с 30 апреля по 11 мая регионы ликвидировали свыше 900 лесных пожаров на площади 200 тысяч гектаров. При этом в майские праздники ситуация несколько выровнялась. «В майские праздники на территории увеличивается антропогенная нагрузка, в связи с массовым выездом на отдых. В этом году количество пожаров уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза, по площади в 2, 5 раза», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», ранее ученые предупредили, что летом в России эпидемиологическая обстановка с COVID-19 может ухудшиться из-за лесных пожаров. Они пояснили, что смог и качество воздуха напрямую влияют на органы дыхания и усугубляют любую легочную патологию.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 15.05.20

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