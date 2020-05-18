Лето в Москве откладывается: синоптики прогнозируют снег

Синоптики предупредили москвичей о похолодании и возможных снегопадах. В течение недели отставание от климатической нормы температуры воздуха составит примерно 5°.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во вторник, 19 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью в Москве 3…5°, по области 0…5°, днем в столице 12…14°, в Подмосковье – 10…15°. Порывы ветра могут достигать до 12 метров в секунду.

В среду, 20 мая, днем прогнозируется небольшой дождь, в Москве 13…15°, в Подмосковье 11…16°. В четверг, 21 мая, в Москве столбик термометра не поднимется выше 9…11°, в Подмосковье 8…13° при порывистом ветре до 15 метров в секунду.

В пятницу, 22 мая, температура продолжит понижаться, днем ожидается 9…4°. В субботу, 23 мая, местами возможен небольшой дождь. Ночью 2…7°, днем 10…15°.

В центре «Фобос» не исключают, что в ночные часы, когда будет отмечаться минусовая температура воздуха, осадки могут быть не только в виде дождя, но и снега.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 18.05.20

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