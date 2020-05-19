Жена плененного Максима Шугалея передала в Ливию 40 аппаратов ИВЛ и письмо с обращением

Жена социолога Максима Шугалея, который со своим коллегой находится в плену у ливийских террористов, отправила в Ливию 40 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Вместе с гуманитарным грузом Наталья Шугалей передала письмо, где рассказала, что вот уже год ее муж Максима и его переводчика Самера держат в застенках печально известной тюрьмы «Митига». Они приехали в Ливию перед саммитом «Россия-Африка», чтобы провести социологические исследования, но их похитили боевики ПНС Ливии.

Аппараты ИВЛ куплены на первые деньги от проката художественного фильма «Шугалей», повествующего о судьбе супруга Натальи. Картину успели посмотреть уже более 100 миллионов зрителей. Деньги, вырученные от проката картины, Наталья решила потратить на помощь жителям Ливии, пострадавшим от коронавируса.

Как известно, Максим Шугалей и Самер Суэйфан похищены террористами нелегитимного Правительства национального согласия.

Наталья призналась, что фильм она не смотрела, потому что ей тяжело это видеть, но она надеется, что когда Максима освободят, они посмотрят картину вместе.

Напомним, премьера киноленты состоялась 1 мая на телеканале НТВ. Фильм основан на реальных событиях, случившихся с российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном. Картина успела заслужить множество хвалебных отзывов.

В настоящее время россияне по-прежнему находятся в плену в неофициальной тюрьме «Митига». Российская дипмиссия делает все возможное, чтобы вернуть их на Родину.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 19.05.20

Путин устроил жесткий разнос правительству РФ из-за проволочек с COVID-выплатами медикам. / «Это издевательство: все футболят, сил нет бороться…» – москвичи требуют запретить «Социальный мониторинг». / В правительстве РФ признали: нынешний кризис сопоставим с дефолтом-1998. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»