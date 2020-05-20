Спикер Ливийской национальной армии заявил о создании свободной от боестолкновений зоны

Генерал-майор Ахмад Мисмари, выступающий главным спикером Ливийской национальной армии (ЛНА), рассказал о решении сил ЛНА инициировать режим тишины. Обращение высокопоставленного военного опубликовано на его странице в Facebook.

Мисмари подчеркнул, что с наступлением Рамадана ЛНА полностью прекратила боестолкновения. Однако террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) усилили частоту нападений на мирные кварталы и конвои гуманитарной помощи.

В связи с тем, что последняя неделя месяца Рамадан традиционно посвящена тому, что все мусульмане посещают родственников, силы Ливийской национальной армии приняли решение отвести силы у Триполи на 2-3 км. Таким образом мирные жители города смогут соблюсти традиции в преддверии Ураза-байрама.

Мисмари официально призвал силы ПНС последовать их примеру и создать зону, свободную от огня. Движение сил ЛНА должно начаться 20 мая в 12:00 по местному времени.

Триполи, Светлана Антонова

Триполи. Другие новости 20.05.20

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