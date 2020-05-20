Депутат МГД и известный востоковед объяснили, почему ЧВК «Вагнера» – невоспетые герои

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев и известный востоковед Игорь Дмитриев объяснили, почему бойцы ЧВК «Вагнера» являются современными российскими героями. Об этом они написали в своих Telegram-каналах.

Русские мужчины с оружием в руках

Андрей Медведев напомнил, что еще три года назад писал о том, что «вагнеровцы» являются невоспетыми героями. Сейчас он считает, что про них можно даже снять художественный фильм, так как ЧВК «Вагнера» – часть системы по борьбе с терроризмом на дальних рубежах.

«Русские мужчины с оружием в руках (и не только русские, но не в национальности дело) где-то там в сирийской пустыне внесли свой вклад в то, что у нас почти нет терактов, что у нас дома нет войны, – напомнил Медведев. – Даже если бойцы ЧВК поехали за деньгами, сражаются и погибают они по-настоящему. А обывателю вообще все равно, чья пуля навсегда остановила боевика ИГ или «Ан-Нусры». («Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) и «Джебхат ан-Нусра» – террористические группировки, запрещенные в РФ).

Образ для массовой культуры

Автор телеграм-канала «Русский ориенталист» Игорь Дмитриев поддержал Медведева – «вагнеровец» действительно становится альтернативным героем для нашего времени.

«В этом нашел выход пассионарный порыв молодых активных мужчин, которых по велению судьбы выбросило за пределы обычной мирной жизни. Сейчас это превращается в целую субкультуру. Я недавно писал о том, что героями большинства людей стали капризные принцы Ютуба или виртуальные мультяшки из игр. Вот, единственной аналоговой альтернативой могут, на мой взгляд, стать только эти лихие парни из пустыни, – считает востоковед. – Мы постоянно это обсуждаем с друзьями из тусовки. Крутой образ, только пока недостаточно набравший веса в массовой культуре. Но процесс идет: слышали, например, песню украинской певицы Луны про золото Пальмиры в форме диалога с таким крутым мужчиной?»

Слава и успех для пассионарных мужчин

Дмитриев также напомнил о посте автора Telegram-канала «За державу обидно», который вызвал возмущение авторитетных военно-патриотических Telegram-каналов, сравнив «вагнеровцев» с «гастарбайтерами».

«В целом возмущение понимаю, боевые действия на востоке – это то немногое, в чем за державу не обидно, – иронически отозвался Дмитриев. – Успех тех или иных обществ в истории во многом и зависел от того, насколько много в нем таких лихих пассионарных мужчин, способных идти на самые рисковые авантюры вдали от дома. А те спокойные граждане, кому просто «обидно», – они, как ни прискорбно, в истории проиграли. Как проиграл и тот весьма обаятельный персонаж из «Белого солнца пустыни».

Игорь Дмитриев выступил за то, чтобы ЧВК «Вагнера» прославляли СМИ.

«И чтоб каждый лихой парень из глубинки мог найти успех в рисковых рейдах в джунгли, привезти домой трофейную мулатку, а не был обречен спиваться в безденежье и мелком криминале», – подчеркнул автор Telgram-канала «Русский ориенталист».

Напомним, дискуссия о роли ЧВК «Вагнера» началась в Telegram после выступления главного редактора Esquire Сергея Минаева. Известный писатель назвал «вагнеровцев» героями нашего времени.

Москва, Екатерина Попова

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