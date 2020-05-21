Генерал-майор ЛНА показал видеозапись транспортировки турецкой военной техники в Ливию

Генерал-майор Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари выступил на пресс-конференции, в ходе которой предоставил неопровержимые доказательства вмешательства Турции в ливийский кризис.

Спикер ЛНА показал видео с камер турецкого бронетранспортера Kirpi, который ранее был захвачен ливийской армией. На кадрах видно, что машину погрузили в порту «Измир» (Турция) и выгрузили в порту «Триполи». Очевидно, что Турция нарушила оружейное эмбарго ООН.

Также были предоставлены видеоролики тренировок террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которыми руководили турецкие офицеры. На видео можно заметить и сирийских наемников. По данным Мисмари, сейчас в Ливии базируются полторы тысячи турецких военных и бойцы турецкой ЧВК SADAT.

Военные продолжают пребывать в Ливию сразу после прохождения специальной подготовки. Количество сирийских наемников, которых турки привозят в Триполи, превысило 17 000 человек. Видео транспортировки иностранных боевиков также было предоставлено спикером ЛНА.

Мисмари уточнил, что сегодня ПНС применили РЗСО «на глазах у всего мира», обстреляв город Аль-Асабия.

Таким образом, по его словам, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган нарушает международные договоренности по Ливии и усугубляет внутриливийскую ситуацию. Кроме того, он шантажирует европейские страны, угрожая устроить миграционный кризис, ослабив контроль на турецких границах.

«Мы надеемся, что ЕС, ООН, ЛАГ, АС посмотрят на доказательства, которые мы сегодня продемонстрировали, и отреагируют на них. Мы боремся ради стабильности, безопасности и против турецкого вторжения», – отметил Мисмари.

Триполи, Светлана Антонова

Триполи. Другие новости 21.05.20

Кадырова эвакуировали в Москву с подозрением на коронавирус. / Названы даты ЕГЭ по всем предметам. / «Это безобразие требует правовой оценки»: «Лига пациентов» обвинила Собянина в создании условий для роста заболеваемости covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»