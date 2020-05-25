В Москву возвращается тепло

В московском регионе ожидается долгожданное потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, с сегодняшнего дня температурный режим будет возвращаться к климатической норме, а воздух прогреется до 18°.
Во вторник, 26 мая, ночью преимущественно без осадков, в столице 5…7°, по области 4…9°. Днем местами возможен небольшой дождь, в Москве 17…19°, в Подмосковье 15…20°.
В среду, 27 мая, вновь ожидается местами умеренный дождь. Ночью температура сохранится около 10°, а днем поднимется до 15-16°.
В четверг, 28 мая, потепление продолжится. В регионе прогнозируется до 20°, местами снова возможен небольшой дождь.
В конце недели температура воздуха в дневное время составит 18-23°. Возможны небольшие осадки.
Напомним, последние полторы недели температурный фон в столичном регионе отставал от нормы на 4-5°.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 25.05.20
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