В Москву возвращается тепло

В московском регионе ожидается долгожданное потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, с сегодняшнего дня температурный режим будет возвращаться к климатической норме, а воздух прогреется до 18°.

Во вторник, 26 мая, ночью преимущественно без осадков, в столице 5…7°, по области 4…9°. Днем местами возможен небольшой дождь, в Москве 17…19°, в Подмосковье 15…20°.

В среду, 27 мая, вновь ожидается местами умеренный дождь. Ночью температура сохранится около 10°, а днем поднимется до 15-16°.

В четверг, 28 мая, потепление продолжится. В регионе прогнозируется до 20°, местами снова возможен небольшой дождь.

В конце недели температура воздуха в дневное время составит 18-23°. Возможны небольшие осадки.

Напомним, последние полторы недели температурный фон в столичном регионе отставал от нормы на 4-5°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.05.20

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