AFRICOM использовало противоречивую информацию в документе о МиГ-29 РФ в Ливии

Военное командование США в Африке (AFRICOM) заявило о якобы нарушении оружейного эмбарго ООН на поставки в Ливию с российской стороны. После тщательно проведенной проверки «неопровержимых доказательств» наличия у Ливийской национальной армии (ЛНА) истребителей было установлено, что все «факты» являются обычными фейками, передает ФАН.

Во-первых, в тексте пресс-релиза говорится всего об одном истребителе, на фото их пять. Во-вторых, к документу прикреплены снимки восьми российских самолетов, находящихся на российской авиабазе «Хмеймим». Сначала их показывают стоящими на взлетной полосе, а потом демонстрируют уже пустые места, якобы оставшиеся после того, как машины покинули землю.

Ни точное место, ни дату, установить невозможно, так как исходная информация фотографии зачем-то закрыта черными полосами. Авторы документа также утверждают, что на самолетах отсутствуют опознавательные знаки, что противоречит снимкам, на которых знаки принадлежности к российской боевой авиации отчетливо видны.

Приложенные к пресс-релизу фото могли быть сделаны в любое время и в любом месте. Например, БПЛА США могли запечатлеть российские истребители в Сирии, где ВКС РФ регулярно проводят воздушное патрулирование.

По словам официального представителя ЛНА Ахмада Мисмари, силам фельдмаршала Халифы Хафтара в последнее время все чаще приходится сталкиваться с фейками и пропагандой через иностранные издания. Одной из таких новостей стала как раз «переброска» предположительно иностранных самолетов в Ливию. Было установлено, что такие сообщения распространялись террористами запрещенной в РФ группировки «Братья-мусульмане» с целью дискредитировать ЛНА, и навредить ее репутации. Ни одного реального доказательства присутствия в Ливии россиян нет.

Полный материал с разбором пресс-релиза AFRICOM можно найти на официальном сайте Федерального агентства новостей.

Москва, Светлана Антонова

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