Глава Россельхознадзора прокомментировал скандал со взяткой от «Млековиты»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт начал консультации с адвокатом Анатолием Кучереной по поводу обвинений в вымогательстве взятки в $500 тысяч за снятие ограничений поставок продукции компании «Млековита» из Польши. Об этом сам Данкверт сообщил в ходе совещания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи.

«Я тут на ходу должен отвечать на то, что вымогал за открытие польского предприятия, за поставки из Польши молочной продукции, сначала 5 млн потом 500 тысяч, – сказал Данкверт. – Поэтому я на ходу здесь с [Анатолием] Кучереной, адвокатом, говорил, как вообще на это реагировать».

О том, что представитель польской компании обвинил главу Россельхознадзора в вымогательстве взятки, ранее сообщила телекомпания «РЕН-ТВ» со ссылкой на собственный источник. Согласно информации СМИ, представитель «Млековиты» обратился в московскую полицию, заявив, что у президента компании Даруша Сапиньски и его представителя в РФ требуют полмиллиона долларов. За эти деньги якобы Россельхознадзор готов был снять ограничения на поставку продукции «Млековиты» в Россию. Переговоры по поводу передачи средств якобы проходили в ноябре прошлого года в ресторане на Пресненской набережной в Москве.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.05.20

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