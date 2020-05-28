«Кричат «ура», пьют водку и размахивают кусками сала»: глава Россельхознадзора раскритиковал российских участников берлинской «Зеленой недели»

Российские сельхозпроизводители, представляющие свою продукцию на всемирной выставке «Зеленая неделя» в Берлине, часто ведут себя неподобающим образом: пьют спиртное, громко кричат и демонстративно едят свинину, которая на этом мероприятии под запретом. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, выступая сегодня в ходе совещания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«Наших людей уже сколько лет надо учить, как себя вести в Берлине, – заявил Данкверт. – Уже 20 лет выставки проводим, но «ура-ура-ура!», крики, выпивка, и наглядно: [там] запрещена продукция свинины, но [российские участники] ходят, закусывают салом, и [держат] стопки с водкой. Для меня это дико. Я, когда приехал министру, сказал, что надо как-то уже европеизироваться нам. Если запрещено – значит нельзя. А наши коллеги из Краснодара «ура!» кричат и размахивают кусками сала. Извините меня, мы себе сами подрываем авторитет».

Глава сенатского комитета Сергей Лисовский, в свою очередь, отметил, что Российский экспортный центр (РЭЦ), который выступает организатором стендов отечественных производителей на выставке в Берлине, смонтировал красивый дизайнерский центр, но «для нас, для крестьян, это не нужно», и другие производители основной акцент делали не на дизайне стенда, а на разнообразии и качестве представленной продукции.

«При тех площадях, которые РЭЦ арендовал, можно было представить там раза в три больше производителей, и, наверное, это было бы главное, ради чего РЭЦ должен работать», – подчеркнул он.

В этом году, подчеркнул Лисовский, прибывшие на выставку российские товаропроизводители не смогли представить свою продукцию, потому что «не были оформлены документы, я не знаю, кто в этом виноват».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.05.20

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