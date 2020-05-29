Глава ФЗНЦ: Шугалея удерживает ПНС из-за страха перед его показаниями

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич считает, что российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан до сих пор удерживаются в тюрьме из-за того, что так называемое Правительство национального согласия (ПНС) опасается их показаний.

Так глава ФЗНЦ и член Общественной палаты РФ отреагировал на заявление главы ПНС Файеза Сарраджа о пленном российском социологе Максиме Шугалее. Общественник назвал высказывание Сарраджа бездоказательным, «хамским и бессмысленным».

«Саррадж обвинил Максима Шугалея, который больше года находится в тюрьме «Митига» в Триполи, в том, что тот является российским шпионом и передавал в РФ какую-то информацию о состоянии дел в Ливии. И какие-то прочие «шифровки». Это все ложь – заявляем ответственно. Все материалы, которые передавал Шугалей, находятся у нас – в Фонде защиты национальных ценностей. Они опубликованы на нашем сайте, все совершенно открыто и гласно», – заявил Малькевич.

При этом глава ФЗНЦ назвал Сарраджа марионеткой, которую вскоре могут сместить. Преемником, вероятно, станет министр внутренних дел ПНС Фатхи Башага, который лично пытал заключенных в тюрьме «Митига».

Ливиец, которому удалось спастись из плена, ранее рассказал, как «министр» выдавил ему глаз. Российский моряк Сергей Самойлов, также побывавший в «Митиге», до сих пор лечится, так как в тюрьме у него серьезно ухудшилось здоровье.

«Башага является палачом. Он лично в тюрьме «Митига» пытал заключенных, в том числе нам известен конкретный гражданин Ливии, которому Башага в ходе «допроса с пристрастиями» выдавил ложкой глаз. Мы с этим ливийцем находимся на контакте. Мы будем ему помогать подавать в международный суд на «власти» Ливии. Будем поддерживать его с юридической защитой. У нас отобрано огромное количество материалов о тех бесчинствах, которые творят палачи и убийцы в Ливии», – подчеркнул Малькевич.

Глава ФЗНЦ напомнил, что социолог Максим Шугалей и переводчик Самер Суэйфан находятся в тюрьме уже год. Им не предъявлены официальные обвинения, не представлено никаких доказательств того, что они нарушили какой-либо закон. Их не отпускают, считает глава ФЗНЦ, из-за того, что в ходе работы социологи смогли пообщаться со многими высокопоставленными представителями ПНС и теперь триполитанское «правительство» боится их показаний.

Москва, Светлана Антонова

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