«Наплевали на поручения Путина»: медикам по-прежнему отказывают в доплате за коронавирус

Правительство РФ направило в регионы разъяснения о дополнительных выплатах за работу с covid-пациентами. Как заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный по итогам заседания думского комитета по охране здоровья, оказалось, что дополнительные деньги положены только медицинским работникам специализированных стационаров и спецбригадам скорой помощи.

«Денег на доплаты медикам нет, но вы держитесь! А то, что сказал президент – это просто слова… Так можно кратко резюмировать результаты вчерашнего обсуждения проблемы «коронавирусных» выплат на дистанционном заседании комитета по охране здоровья Государственной думы, – сообщил Куринный в «Фейсбуке». – Наплевав на указания президента, правительство РФ в полуофициальных разъяснениях считает, что дополнительные выплаты положены только медицинским работникам специализированных ковидных стационаров и специализированным бригадам скорой помощи».

Парламентарий напомнил, что в постановлении №415 правительство РФ указало, что федеральные выплаты положены «работающим с лицами, инфицированными новой коронавирусной инфекцией и группой риска заражения». Между тем, из разъяснений для регионов исчезла формулировка про группу риска, зато появился пункт о выплатах «только при подтвержденном контакте с covid+ пациентом и только исходя из времени непосредственного контакта». Фактически это исключает подавляющую часть медицинских и немедицинских работников из действия указа президента – они либо вообще не получат доплату, либо ее размер будет издевательски мал, подчеркнул Куринный.

«Для расчета выплаты при подтвержденном контакте с covid+ пациентом, как и ранее, будет учтено только время непосредственного контакта. Сам больной к тому же должен числиться в специальном регистре, а диагноз ему должен быть подтверждён до контакта (!) с работником, участвующим в оказании медицинской помощи, – пояснил депутат. – Вы спросите: «Где официальные профсоюзы и медпалата?» – их четкой позиции нет. Почему молчит президент, когда откровенно саботируются его публичные заявления? Будем в очередной раз исходить из того, что «он не знает», а это значит, что «спасение утопающих – дело самих утопающих».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.05.20

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