Коронавирус отбросил мир в 1950-е: впереди гонка вооружений и реальная угроза ядерной войны

Коронавирусная угроза обострила международные проблемы ядерной безопасности и контроля над вооружением. Как считает руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов, мир снова оказался перед опасностью повторения событий Карибского кризиса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», эксперт сказал сегодня на «Примаковских чтениях».

По его оценке, угроза коронавируса отвлекала внимание и напрямую негативно сказалась на системе контроля над вооружением. «В США обсуждают, на чем можно сэкономить в связи с дефицитом бюджета, но не факт, что эта экономия будет происходить за счет тех систем оружия, которые завязаны на новую гонку вооружений. Мир по итогам пандемии может быть отброшен в 50-е годы двадцатого века – когда шла гонка вооружений, но не было системы контроля», – сказал он.

Как полагает Арбатов, такой расклад приближает мир к повторению ситуации с Карибским кризисом 1962 года. «Тогда только чудо спасло от мир от катастрофы. По расчётам американского стратегического командования, ядерный удар, который они планировали нанести по Советскому Союзу, Китаю и их союзникам, убил бы в течение нескольких месяцев 800 млн человек – треть населения планеты на тот момент. Катастрофа была бы невероятная», – констатировал академик.

Вместе с тем Арбатов обратил внимание, что в настоящее время прекратились инспекционные поездки по договору СНВ-III между США и Россией, перенесена юбилейная конференция участников Договора о нераспространении ядерного оружия. «На этих ежегодных конференциях рассматриваются самые острые проблемы нераспространения ядерного оружия, и по возможности ищут решения. Таких проблем накопилось много. Боялись, что эта конференция закончится провалом, но через год ситуация может только ухудшиться. Это самый универсальный договор из всех договоров по нераспространению (ядерного оружия) в мире. В нем почти все страны ООН – 191 государство. Благодаря этому договору, у нас сейчас девять ядерных держав, а не 30, как предполагалось в 70-е годы», – подчеркнул академик.

Арбатов напомнил, что США вышли из ДРСМД, выходят из договора по открытому небу, а судьба Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний также под большим вопросом. «На его подготовку ушло 33 года. Это величайшее достижение, что с 1996 года ни одна страна, кроме Северной Кореи, не проводила ядерные испытания. Если они начнут испытания, рухнет не только этот договор, но и Договора о нераспространении ядерного оружия – они очень тесно связаны», – уточнил Арбатов.

По его мнению, эта ситуация очень опасна для России. Он пояснил, что сегодня мир «сползает» в новую биполярность и центрами силы могут оказаться США и Китай. «Россия в очень опасном положении. Если в прошлом веке Москва была одним из полюсов, и контролировала события, в будущей биполярности Россия не сможет контролировать события, и может оказаться втянута в войну, которая не связана с ее интересами», – считает Арбатов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.05.20

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