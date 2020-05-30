Коротченко: ФЗНЦ опубликовал доказательства шантажа России со стороны террористов Ливии

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич опубликовал доказательства шантажа России со стороны Правительства национального согласия (ПНС). Глава фонда в своем Telegram-канале выложил запись разговора сотрудника фонда Юнеса Абазида и главы Высшего государственного совета ПНС Ливии Халеда аль-Мишри. Беседа состоялась в прошлом году, практически через две недели после незаконного похищения социологов Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана.

Из разговора можно понять, что никаких обвинений в отношении россиян нет. Однако, чтобы освободить пленников, Россия, по словам аль-Мишри, должна политически поддержать Правительство национального согласия, а также пустить в Москву Файеза Сарраджа для переговоров с Владимиром Путиным.

Политический эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко уверен, что это был чистой воды шантаж, с помощью которого боевики намеревались повлиять на позицию Москвы.

«То, что мы слышим из разговора, называется шантаж. Очевидно, что таким шантажом террористы пытались оказать влияние на позицию России, но безрезультатно. РФ привержена была урегулированию на принципах разрешения конфликта с помощью национального примирения и создания необходимых структур. Но, к сожалению, из-за того, что ПНС занимало неконструктивную позицию, не удалось урегулировать ситуацию по мирному варианту», – сказал аналитик.

Удерживая социологов в плену, террористы хотят тем самым надавить на Москву, заключил Коротченко.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 30.05.20

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