Дождливое начало лета: синоптики определили, когда Москву вернется тепло

В Москве начало лета не порадует теплом – дождливая и прохладная погода сохранится в течение почти всей недели. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха будет на 5-6° холоднее, чем обычно в это время года, а тепло вернется в столичный регион к концу недели.

Синоптики отмечают, что начало июня продолжает майские тенденции: средняя температура месяца составила 11,7° при норме – 13,1°. Более того, прошлый месяц май побил рекорды по количеству осадков. Только за период с 29 по 31 мая выпало 95 мм влаги – почти две месячные нормы. Всего в мае было 24 дождливых дня, уточняют в Гидрометцентре.

Во вторник, 2 июня, в столичном регионе снова ожидается дождь при порывистом ветре до 17 метров в секунду. Ночью в Москве 7…9°, по области 4…9°, днем в столице 12…14°, в Подмосковье 10…15°.

В среду, 3 июня, дождь, местами порывы восточного ветра могут достигать 15 метров в секунду. Ночью в регионе около 10°, а днем потеплеет до 20°.

Синоптики предупреждают, что в четверг, 4 июня, ночью дождь местами может быть сильным, в Москве 11…13°, по области 9…14°. Днем пройдет кратковременный дождь, местами с грозой, в столице 20…22°, в Подмосковье 17…22°.

В пятницу, 5 июня, местами снова возможен кратковременный дождь. Ночью в столичном регионе 8…13°, днем 17…22°.

В субботу, 6 июня, преимущественно без осадков. Ночью 8…13°, днем 19…24°.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.06.20

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