Глава Россельхознадзора требует возбудить уголовное дело о клевете в ситуации с польской «Млековитой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт направил начальнику ГУ МВД по Москве Сергею Баранову заявление о клевете и заведомо ложном доносе. Поводом стало обращение в правоохранительные органы жителя Подмосковья, который рассказал о якобы имевшем место факте вымогательства Данквертом у польской компании «Млековита» 500 тысяч долларов за снятие ограничений на поставки ее продукции в РФ.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление советника Данкверта Юлии Мелано, заявление в ГУ МВД по Москве подано «от гражданина РФ Данкверта Сергея Алексеевича», а не от возглавляемого им Россельхознадзора.

Интересы Данкверта защищает адвокат Анатолий Кучерена – как уже сообщал «Новый День», о консультациях с ним глава надзорного ведомства рассказывал несколько дней назад.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 01.06.20

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