Александр Малькевич предложил помощь лишившемуся глаза узнику «Митиги»

Бывший узник нелегальной триполитанской тюрьмы «Митига» Раджаб Макрахи рассказал о пытках над заключенными, в которых среди прочих принимал участие глава силового блока так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Фахти Башага. По его словам, Башага сам выдавил ему глаз ложкой.

Историю прокомментировал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, заявив, что вся верхушка ПНС заслуживает международного трибунала.

Макрахи обратился с жалобой в Организацию объединенных наций (ООН), подробно описав, когда и при каких обстоятельствах он подвергся истязаниям в «Митиге». Мужчина подчеркнул, что пытку, в результате которой он лишился глаза, проводил лично Башага. В тот день, уточнил он, в кабинете возглавляющего тюрьму террориста Абд аль-Рауфа Карры (возглавляет группировку RADA) пыткам подверглись многие заключенные.

«В зале, куда меня привели, кроме охранников были Абд аль-Рауф Кара и Фатхи Башага. Все это время я был в наручниках. Без каких-либо вопросов Фатхи Башага подошел ко мне, заставил встать на колени и крепко схватил за голову. Я увидел, как он держит ложку и направляет ее к моему лицу. В следующее мгновение я почувствовал острую боль и потерял сознание», – рассказал мужчина.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич, комментируя ситуацию, отметил, что Фонд готов оказать бывшему узнику нелегальной тюрьмы всю необходимую помощь. Он напомнил, что история Макрахи была рассказана в фильме «Шугалей», посвященном похищенным в Триполи российским социологам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану.

Также Малькевич потребовал организовать международный трибунал и судить террористов ПНС за все совершенные в Ливии преступления. Глава ФЗНЦ не сомневается, что рано или поздно их вышвырнут из Триполи, а свидетельских показаний для суда хватает. Показания Макрахи, моряков с танкера «Теметерон», Максима Шугалея и Самера Суэйфана, а также десятков и сотен людей, которые находятся в застенках и которых там пытают, должны быть рассказаны всему миру, убежден Малькевич.

Напомним, с мая 2019 года в «Митиге» незаконно удерживают двух граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, проводивших в Ливии социологические исследования. Россиян похитили боевики террористической группировки RADА, официально входящей в силовой блок ПНС.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.06.20

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