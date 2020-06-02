Московский регион снова ожидает дождевой шторм: МЧС просит не пользоваться личными авто

Столичное управление МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды: горожан просят по возможности отказался от поездок на личном транспорте 3 июня и не оставлять детей без присмотра. Грозы с сильным ветром будут бушевать до конца суток.

Как сообщили в ГУ МЧС по Москве со ссылкой на данные Росгидромета, 3 июня в столице ожидается дождь, местами сильный дождь, гроза, усиление восточного ветра до 15 метров в секунду. Фронтальные разделы южного циклона будут двигаться с юга на север.

При грозе москвичам лучше отказаться от поездок на личном транспорте, а управляя автомобилем следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, отметили в ГУ МЧС. Пешеходам рекомендовано укрываться от сильного ветра в капитальных строениях, а не под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Стоит отметить, что Гидрометцентр объявил в Москве на 3 июня желтый уровень погодной опасности из-за дождя и сильного ветра – это значит, что погода потенциально опасна. Предупреждение будет действовать до 9 часов 4 июня.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.06.20

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