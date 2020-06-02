Россия может открыть международное авиасообщение в третьем квартале

Россия может возобновить международное сообщение в третьем квартале этого года. В «Аэрофлоте» рассчитывают, что внутренние перевозки восстановятся до обычного уровня к концу осени.

«Международные перелеты, как ожидается, возобновятся в третьем квартале», – цитирует «Прайм» директора департамента управления сетью и доходами «Аэрофлота» Ивана Батанова в ходе телефонной конференции. Внутренние перевозки по ожиданию авиаперевозчика восстановятся к концу осени. Самые низкие объемы перевозок в этом году пришлись на апрель и май.

Регулярные и чартерные рейсы из РФ были закрыты 27 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Исключение было сделано только вывозных, грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных рейсов. Кроме того, разрешение на вылет получают лайнеры по отдельным решениям правительства РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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